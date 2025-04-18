TFF, Yabancı Futbolcu Kuralını Duyurdu

YABANCI FUTBOLCU KURALI DETAYLARI DUYURULDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek iki sezon boyunca geçerli olacak yabancı futbolcu kuralındaki detayları açıkladı. A Takım Listesine dahil edilebilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş şartı aranmayacak. 2025-26 sezonunda da aynı şekilde 14 yabancı futbolcu listeye yazılabilecek. Ancak belirtilene göre, bu 14 yabancı futbolcudan en az ikisinin 01.01.2003 tarihinden sonra doğumlu olması gerekiyor. 2026-27 sezonunda ise yazılacak 14 yabancı futbolcunun en az dördünün 01.01.2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğu getirilecek.

KULÜPLERİN YABANCI FUTBOLCU İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI

TFF’den yapılan açıklamada, “Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan (yabancı futbolcu) en fazla 14 futbolcu bulundurabilir. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.” denildi.

14 YABANCI FUTBOLCU UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2026-2027 sezonunda, 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu tutuldu. Federasyon ayrıca, “14’ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri A takım listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A takım müsabakalarında oynatamazlar.” açıklamasını yaptı. Hükümler doğrultusunda kulüpler, 2023-2024 sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşlarından bir futbolcuyu ve Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan bir futbolcuyu A takım listesine yazabilecekler.

TESCİLLİ FUTBOLCULARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Kulüpler, “01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler.” ifadesiyle belirtilen kurallara uygun olarak, 15 yaşını tamamlamış olan futbolcuları profesyonel olarak oynatabilecek. Bu futbolcuların son 6 ay boyunca kulübüne tescilli olması koşulu da aranmayacak.