TFF, Yabancı Kuralını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunda uygulanacak yabancı futbolcu kuralı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. TFF’den gelen açıklamada yer alan bilgilere göre, “Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan (“yabancı futbolcu”) en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 –2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.” denildi.

2026-2027 SEZONU KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Yayınlanan açıklama, “2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur” şeklinde devam etti. Süper Lig Kulüpleri, 14’ten fazla yabancı futbolcu ile sözleşme imzaladıklarında, A Takım Listesine yazılmamış oyuncuların A Takım müsabakalarında yer alamayacağı vurgulandı.

ÖZEL DURUMLAR VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

TFF’nin açıklamasında, kulüplerin “birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler” ifadelerine de yer verildi. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, uzatma ve sözleşme yenileme işlemlerinin A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamına alınacağı belirtildi.

PROFESYONEL FUTBOLCULARDA YAŞ KAYDI

Açıklamanın son kısmında, “Kulüpler, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz” denilerek, genç futbolcuların durumu hakkında bilgi verildi.