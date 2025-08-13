TFF, Yaka Kamerası Uygulamasını Duyurdu

YAKA KAMERASI UYGULAMASI BAŞLADI

TFF’den gelen bilgiye göre, yaka kamerası uygulaması 8 Ağustos’ta gerçekleştirilen Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla denendi. Bu süreçte TFF temsilcisi tarafından takılan yaka kamerasıyla anlık görüntüler kaydedildi. Kurulumu tamamlanan kameralar, 7 stadyumda 5 yıl boyunca saklanacak. Ayrıca, bu kameralara 4. hakemler de erişim sağlayarak otomatik olarak sesli görüntü kayıtlarını 5 yıl boyunca saklayabiliyor.

ASELSAN İLE İŞBİRLİĞİ

TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı” denildi. ODAKAN Yaka sistemi, kent güvenliği çözümleri kapsamında uzun yıllardır Türkiye’de kullanılıyor. TFF’nin ASELSAN ile iş birliği çerçevesinde, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’deki tüm kulüplerin stadyumlarında bu sistemin devreye alınması hedefleniyor. İlk aşamada İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi gibi 7 stadyumun yanı sıra Gaziantep Stadyumu’nda teknolojik altyapı tamamlandı.