TFF Yaka Kamerası Uygulamasını Duyurdu

YAKA KAMERASI UYGULAMASI BAŞLADI

TFF tarafından yapılan duyuruda, yaka kamerası uygulamasının ilk kez 8 Ağustos tarihinde gerçekleşen Gaziantep FK-Galatasaray maçı sırasında denendiği belirtildi. TFF’nin temsilcisi, yaka kamerasını takarak anlık görüntüleri kayıt altına almayı sağladı. Beş yıl boyunca saklanacak olan bu sistem kapsamında, 7 stadyumda kurulum işlemleri tamamlandı. Ayrıca, 4. hakemlerin de kullanacağı bu kameralar, otomatik olarak sesli görüntü kayıtları alacak ve bu kayıtlar da beş yıl süreyle saklanacak.

ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE YENİ TEKNOLOJİ

TFF’nin internet sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamada, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı” ifadesine yer verildi. Bu sistem, kent güvenliği çözümleri çerçevesinde geliştirildi ve Türkiye’de yıllardır kullanılıyor. TFF ve ASELSAN iş birliği ile Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’deki tüm kulüplerin stadyumlarında bu teknolojinin devreye alınması hedefleniyor. İlk aşamada, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Parkı ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin de içinde bulunduğu 7 stadyumda ve Gaziantep Stadyumu’nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.