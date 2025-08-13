TFF, Yaka Kamerası Uygulamasını Duyurdu

YAKA KAMERASI UYGULAMASI BAŞLADI

TFF tarafından yapılan duyuruda, yaka kamerası uygulamasının ilk kez 8 Ağustos’ta gerçekleşen Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaşmasında denendiği ifade edildi. TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kaydedildiği aktarıldı. 5 yıl süreyle saklanacak olan bu kayıtların, 7 stadyumda tamamlanan kurulumlarla 4. hakemler tarafından da kullanılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının da 5 yıl boyunca saklanacağı bildirildi.

TEKNOLOJİK İŞ BİRLİĞİ

TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı.” denildi. ODAKAN Yaka sisteminin, Türkiye’de uzun yıllar boyunca kullanılan kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirildiği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’deki tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınmasının planlandığı vurgulandı. İlk olarak, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin de yer aldığı 7 stadyumda, Gaziantep Stadyumu dahil, teknolojik kurulumların tamamlandığı belirtildi.