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Spor

TFF, Yaşar Uğurlu’nun Hakemliği Bıraktığını Duyurdu

tff-yasar-ugurlu-nun-hakemligi-biraktigini-duyurdu

UĞURLU’NUN HAKEMLİĞİNE VEDA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yaşar Kemal Uğurlu’nun hakemlik kariyerine son verdiğini duyurdu. 44 yaşındaki Uğurlu, 2002 yılından bu yana toplamda 576 maçta hakemlik yapma deneyimine sahipti.

KOSU TESTLERİ NEDENİYLE KLASMAN DÜŞÜRÜLDÜ

Uğurlu’nun hakemlik kariyerinin sona ermesi, koşu testlerinde elde ettiği başarısız sonuçlar nedeniyle klasmanının düşürülmesinden kaynaklandı. Bunun yanı sıra, 40 yaşının üzerinde olması sebebiyle profesyonel liglerde görev alma imkanı kalmamıştı.

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