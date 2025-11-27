TFF’ye Galatasaray’dan Disiplin Kararlarına Tepki

tff-ye-galatasaray-dan-disiplin-kararlarina-tepki

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son kararlarını duyurdu. Rizespor ile oynanan maçta rakip takım taraftarlarına hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edilen Fenerbahçeli Ederson’un disiplin ihlalinin unsurlarının bulunmadığına karar verildi ve ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. Kurul ayrıca, Galatasaraylı Roland Sallai’ye ise rakip takım oyuncusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle 2 maç ceza kesildi.

GALATASARAY’DAN TEPKİ

Alınan kararlar üzerine Galatasaray Kulübü tarafından dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Roland Sallai’ye 2 maç men cezası verilmesi ve Ederson’a ceza verilmemesi konusundaki durumu Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.

AÇIKLAMA DETAYLARI

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.11.2025 tarihli kararları, Türk futbolunda dile getirdiğimiz çifte standart, ölçüsüzlük ve uygulama tutarsızlığı sorunlarını bir kez daha görünür kılmıştır” denildi. Açıklamada, Roland Sallai’ye verilen cezanın anlamı sorgulandı ve “Başka bir maçta rakip takım oyuncusunun benzer bir hareketine faul bile çalınmaması, verilen cezanın niyetini açık bir şekilde sorgulamaktadır” ifadesi kullanıldı.

EŞİT YARGILAMA İSTENİYOR

Açıklamada, “Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır” denildi. Ayrıca, “Oyuncumuz Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek PFDK tarafından cezalandırılmıştır” vurgusu yapıldı. Galatasaray, “Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!” ifadesiyle adalet talebini bir kez daha yineledi. Kulübün, mücadeleye her zaman devam edeceği mesajı verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.