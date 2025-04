THE LAST OF US 2. SEZONUNUN BEKLENEN BAŞLANGICI

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan The Last of Us dizisinin ikinci sezonu, dizi tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlk sezondaki beğeninin ardından, yeni sezon için beklentiler her geçen gün artış gösteriyor. Dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden “The Last of Us 2. sezon başladı mı, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?” gibi sorular sıkça soruluyor. İzleyiciler, resmi açıklamaları ve gelişmeleri yakından izlemekten geri kalmıyor.

YENİ SEZONUN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

The Last of Us dizisinin ikinci sezonu, 13 Nisan 2025 tarihinde HBO ve Max platformlarında yayınlanmaya başladı. Toplam 7 bölümden oluşacağı duyurulan sezon, her Pazar günü yeni bölümleriyle ekranlarda yer alıyor. Dizi, ilk sezonda izleyicilere derin bir etki bırakan hikâyenin devamını sunmayı amaçlarken, yeni karakterler ve ilgi çekici olay örgüsüyle beklentileri yükseltiyor.

DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERLERİ

HBO tarafından ekrana taşınan The Last of Us, aynı isimli popüler video oyunundan uyarlanan post-apokaliptik bir dram ve hayatta kalma dizisi olarak dikkat çekiyor. Dizi, insanlığı tehdit eden ölümcül bir mantar enfeksiyonunun sonrası medeniyetin çöküşünü konu alıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada, ana karakter Joel, hayatta kalma mücadelesi veren sert ve deneyimli bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Joel’in görevi, gizemli bir bağışıklığa sahip olan genç kız Ellie’yi, ülkenin diğer ucuna sağ salim ulaştırmak. Bu zorlu yolculuk sırasında ikili; insanlık, kayıp, umut ve ilişkiler üzerine derinleşen olaylarla yüzleşiyor.