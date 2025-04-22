Thomas Müller, Bayern Münih’ten ayrılıyor

THOMAS MÜLLER’DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Bayern Münih tarihinin en değerli oyuncuları arasında bulunan ve uzun yıllar boyunca kulübün formasını giymiş olan Thomas Müller, sezon sonu itibarıyla takımından ayrılacağını açıkladı. Dünya Kupası şampiyonu unvanına sahip olan 35 yaşındaki futbolcu, iki kez yaşadığı üçlü şampiyonluk ile rekor kırdı ve 25 yıllık kariyeri boyunca kazandığı toplam 33 kupa ile hafızalarda yer etti.

BAYERN MÜNİH’TE YENİ BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, Thomas Müller’ın ayrılığıyla birlikte bir dönem daha kapanmak üzere. Kendi altyapısından yetişen ve profesyonel kariyerine sadece Bayern Münih’te devam eden Müller, bu sezon sonunda kulüpten ayrılma kararını duyurdu. Yıldız futbolcu, ayrılığını “Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve harika taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman kalacak. Bir veda olarak istediğim şey açık olmalı. Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre sevgiyle hatırlayacağımız anlar… Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih’e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” şeklinde ifade etti.