Thomas Müller, Bayern Münih’ten Ayrılıyor

THOMAS MÜLLER’İN AYRILIĞI

Bayern Münih’in tarihindeki en önemli futbolculardan olan ve uzun bir süre bu takımda forma giyen Thomas Müller, sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılacağını açıklıyor. Dünya Kupası şampiyonu olan 35 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca iki kez üçlü şampiyonluk yaşayarak rekorlar kırdı. 25 yıl boyunca 33 kupayı kazanan Müller, bu süreçte unutulmaz anılar bırakmayı başardı.

YENİ BİR DÖNEMİN SONU

Alman Bundesliga temsilcisi Bayern Münih’te bir devir daha sona eriyor. Altyapıdan yetişen ve profesyonel kariyerinde yalnızca Bayern Münih forması giymiş olan 35 yaşındaki Thomas Müller, sezon sona erdiğinde kulüpten ayrılacağını açıkladı. Thomas Müller, bu duyurusunu yaparken, “Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum” ifadelerini kullandı.

VEDA MESAJI VE HEDEF

Müller, kulübü ve taraftarlarıyla olan özel bağının her zaman devam edeceğini vurgularken, “Bir veda olarak istediğim şey açık olmalı. Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre sevgiyle hatırlayacağımız anlar… Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih’e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi. Bu açıklamalar, Müller’in Bayern Münih’e olan bağlılığını ve veda etmenin duygusallığını gösteriyor.