Thomas Müller, Bayern Münih’ten Ayrılıyor. (Not: 6 Kelime Sınırı Nedeniyle Özetlenmiştir.)

THOMAS MÜLLER SEZON SONUNDA BAYERN MÜNİH’TEN AYRILIYOR

Almanya Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Bayern Münih, bir efsanenin veda haberini duyurdu. Kulübün altyapısından yetişen ve tüm profesyonel kariyerini burada geçiren 35 yaşındaki Thomas Müller, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

EŞSİZ BİR KARİYER: 33 KUPALIK BAŞARI HİKAYESİ

Thomas Müller, Bayern Münih formasıyla 12 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası ve 8 Almanya Süper Kupası kazandı. Ayrıca 2 kez Almanya Kupası ve 2010 Dünya Kupası’nda gol kralı oldu. 15 Ağustos 2008’de Hamburg karşısında başladığı profesyonel kariyerinde 743 maçta forma giyen Müller, 247 gol ve 273 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

“25 YILLIK BAYERN SERÜVENİM BU YAZ BİTİYOR”

Kulüple geçirdiği 25 yılın sonuna geldiğini duyuran Müller, duygusal bir açıklama yaptı:

“Bugünün benim için diğer günlerden farklı olduğu açık. Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri, kulübümle yaptığım için büyük bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüple ve harika taraftarlarımızla olan özel bağımız her zaman kalacak. Bir veda olarak istediğim şey açık olmalı. Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre sevgiyle hatırlayacağımız anlar… Önümüzdeki haftalarda lig şampiyonluğunu Münih’e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

BAŞKAN HAİNER: “O, BAYERN EFSANESİNİN TA KENDİSİ”

Kulüp Başkanı Herbert Hainer, Müller’in Bayern tarihindeki önemini vurguladı:

“Thomas Müller, Bavyera masal kariyerinin tanımıdır; Bavyera’da ve Bayern’de büyüdü. Ammersee’den Allianz Arena’ya, Asya ve Amerika’ya kadar. Hiç kimse daha fazla Bundesliga şampiyonluğu kazanmadı ve şu ana kadar toplamda 33 kupa çok şey anlatıyor. Bayern tarihindeki en seçkin kişiliklerden biri.”

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