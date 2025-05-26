THY’den Afrika Uçuşlarına Yüzde 80 İndirim

ÖZEL KAMPANYA DUYURUSU

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, özel kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Küresel ölçekte pek çok noktaya aktarmasız uçuş düzenleyen THY, Afrika Günü’ne özel bir uçuş kampanyası duyurdu.

YÜZDE 80’E VARAN İNDİRİM FIRSATI

Şirket, 25 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak biletler için, 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Afrika uçuşları üzerinde yüzde 80’e varan bir indirim fırsatı sunuyor. İlgili kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, bilet fiyatlarını şu şekilde görebiliyor: İstanbul’dan Darüsselam 399 USD, Mauritius 515 USD, Cape Town 474 USD, Kahire 100 USD, Lagos 630 USD ve Nairobi 284 USD olarak belirlenmiş durumda.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya kapsamındaki indirimli uçuş noktaları ve kontenjanlarla ilgili daha fazla bilgiye THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.