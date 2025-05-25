THY’den Afrika Uçuşlarına Yüzde 80 İndirim!

İNDİRİMLİ AFRİKA UÇUŞU KAMPANYASI

Türk Hava Yolları (THY), Afrika uçuşları için dikkat çekici bir indirim kampanyası başlattı. Dünyanın dört bir yanına aktarmasız seferler sunan THY, Afrika Günü’nü fırsat olarak değerlendirerek özel fiyatlarla bilet satışına başladı. 25 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında alınan biletler, 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Afrika uçuşları için geçerli olacak.

ÖZEL FİYATLA BİLET SATIŞI

Kampanya dahilinde bilet fiyatlarında yüzde 80’e varan cazip indirimler uygulanıyor. Afrika destinasyonlarına seyahat etmeyi planlayan yolcular için büyük avantaj sağlayan bu kampanya, THY’nin geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetinin birleşimiyle, yolculara ekonomik ve konforlu seyahat olanağı sunuyor.