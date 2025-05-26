THY’den Afrika uçuşlarında büyük indirim

TÜRK HAVAYOLLARI’NDAN ÖZEL AFRİKA GÜNÜ KAMPANYASI

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, farklı destinasyonlar için özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Dünyanın çeşitli noktalarına aktarmasız uçuşlar sunan THY, Afrika Günü’ne özel bir kampanya başlattı.

KAMPANYA TARİHLERİ VE İNDİRİM ORANLARI

Şirket, 25 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak biletlerde, 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak Afrika uçuşları için fiyatlarında yüzde 80’e varan indirimler sağlıyor.

BİLET FİYATLARI VE DESTİNASYONLAR

İstanbul’dan Afrika’ya ulaşım için sunulan bilet fiyatları şu şekilde: Darüsselam 399 USD, Mauritius 515 USD, Cape Town 474 USD, Kahire 100 USD, Lagos 630 USD ve Nairobi 284 USD. Kampanya kapsamındaki uçuş noktaları ve kontenjan bilgilerine THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşmak mümkün.