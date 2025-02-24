Ekonomi

THY’den Ailelere Özel İndirim Kampanyası

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AİLE POLİTİKALARI İÇİN YENİ ADIMLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı oluşturduklarını ve bu planın uygulanmaya başladı. “Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” ve “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Göktaş, “2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

YENİ İNDİRİM UYGULAMASI

Yeni uygulamayı duyuran Göktaş, “Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak.” şeklinde konuştu. Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinde “Aile İndirimi” olarak belirtilen kampanya çerçevesinde, aynı rezervasyon kaydında yer alan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacağına da değindi.

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