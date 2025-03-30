THY Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları

BAŞVURULARIN BAŞLANGICI

24 Mart tarihinde yapılan açıklama ile başvurular, adayların merakla beklediği başvuru ekranının açılmasıyla hız kazanıyor. THY bünyesinde Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların taşıması gereken şartlar da belirlenmiş durumda. Güvenlik Görevlisi alımı ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMINA DAİR DETAYLAR

THY Destek Hizmetleri A.Ş.’nin iştiraki olan THY Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş., İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki projelerde görevlendirilmek üzere Güvenlik Görevlisi alımı yapıyor. THY Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş., Güvenlik Görevlisi pozisyonu için adaylarda aşağıdaki şartları arıyor:

BAŞVURU EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

THY Güvenlik Görevlisi alımına başvurmak isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı üzerinden başvuru ekranına ulaşabilirler: THY Güvenlik Görevlisi Başvuru Ekranı için tıklayınız. Başvurular belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. İlgilenen adayların başvuru şartlarını dikkatlice inceleyip belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.