THY, Kuzey Makedonya Ohri Uçuşlarına Başladı

HAVA YOLU SEFERLERİ BAŞLADI

Dünyanın en fazla noktaya uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, Kuzey Makedonya’nın Ohri kentine düzenlediği seferleri başlattı. İlk seferini İstanbul Havalimanı’ndan Ohri Havalimanı’na gerçekleştiren TK 1011 kuyruk numaralı uçak, saat 15.00’te havalanarak 2 saatlik bir uçuş ile varış noktasına ulaştı. Uçağın inişi sebebiyle düzenlenen karşılama töreninde ilk sefer anısına kurdele kesildi. Törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski, Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, Türkiye Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV Havayolları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan katıldı. THY, Ohri Havalimanı’na haftada 4 kez sefer düzenleyecek. Bu havaalanı, Kuzey Makedonya’daki ikinci, Avrupa’daki 123’üncü, dünya genelindeki ise 353’üncü uçuş noktası oldu.

KONUSMALAR YAPILDI

Törende, kurdela kesiminden sonra konuşma yapan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “TAV Havalimanları olarak bu yıl Kuzey Makedonya’da 15’inci yılımızı kutluyoruz. 2010’dan bu yana başkent Üsküp ve Ohri havalimanlarında yaklaşık 300 milyon Euro tutarında yatırım yaptık. Aynı dönemde de yolcu trafiğini yaklaşık 4 katına çıkardık. Hükümet ve Sivil Havacılık Otoritesi işbirliğinde Makedonya’nın tanıtımına, kalkınmasına destek veriyoruz,” dedi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Kuzey Makedonya’ya ilk uçuşu 1998 yılında Üsküp’e gerçekleştirmiştik. Şu anda Üsküp’e AJet ile birlikte haftada 18 uçuş gerçekleştiriyoruz. Kuzey Makedonya’daki ikinci uçuş noktası olan Ohri seferlerimize başlamanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu unvanımız ile bu mutluluğu paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. ‘Hoşgeldiniz’ diyorum. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Ohri’ye ulaştıracağız,” şeklinde konuştu. Ekşi, Ohri çıkışlı yolculara värld e zengin bir seyahat deneyimi sunacaklarını ifade etti.

STRATEJİK KONUMLAMA VURGUSU

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi bağları hatırlatarak dost iki ülke olduklarını vurguladı. Başbakan Hristijan Mıckoski de, “Ülkemiz stratejik konumu nedeniyle havayolu taşımacılığı konusunda çok ciddi bir merkez konumundadır. Yeni uçuş hatları başlatarak bilinen havayolu şirketleri ile işbirliği yaparak havalimanlarında uçuş sayılarının artmasına ve altyapının gelişmesine imkan sağlıyoruz,” dedi. Bu ifadeler, bölgenin hava trafiği ve havayolu taşımacılığına olan katkılarını ön plana çıkarıyor.