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THY’nin İstanbul Seferleri Kar Yağışı Nedeniyle İptal

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İSTANBUL HAVALİMANI SEFERLERİNDE İPTAL

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Üstün’ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” dedi.

SEFER İPTALLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİ

Üstün, ayrıca yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilmesi için THY’nin uçuş sorgulama linkini kullanabileceklerini belirtti. Bu iptallerin oluşması, İstanbul’daki hava koşullarının seferler üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

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