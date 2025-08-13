Thy Teknik’ten Üzücü Kaza Açıklaması

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİ

THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen’deki atölyelerinde bir iş kazası yaşandı. Görevli teknisyen Yusuf Altun, bu kaza sonucunda hayatını kaybetti. Şirketten yapılan açıklamada, “İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.”

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Açıklamada, “Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, yaşanan olayın ardından “kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır” denildi. Kamuoyuna bu durumun bilgisi sunuldu.