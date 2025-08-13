Thy Teknik’ten Üzücü Kaza Haberi

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİ

THY Teknik A.Ş’nin Sabiha Gökçen’deki atölyelerinde bir iş kazası gerçekleşti. Kazada görevi başında olan teknisyen Yusuf Altun yaşamını yitirdi. Şirketten yapılan açıklamada, “İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

YUSUF ALTUN HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, “Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.” denildi. Hayatını kaybeden Altun için, “Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.” diyerek başsağlığı mesajı iletildi.

KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan iş kazası sonrası, “Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır.” ifadesiyle kamuoyunun bilgi sahibi olması sağlandı.