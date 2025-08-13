Thy Teknik’ten Üzücü Kaza Haberi

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİ

THY Teknik A.Ş’nin Sabiha Gökçen’deki atölyelerinde bir iş kazası yaşandı. Görevli teknisyen Yusuf Altun, bu kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Şirketten yapılan açıklamada, “İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.”

BAŞSAĞLIĞI VE İNCELEME

Açıklama, “Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” şeklindeydi. Olayın üzerinden geçmesine rağmen, kazanın nedenleri üzerine yapılan inceleme devam ediyor.