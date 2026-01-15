THY Uçağında Bomba Tehdidi Alarmı Ortaya Çıktı

thy-ucaginda-bomba-tehdidi-alarmi-ortaya-cikti

Bir yolcunun Uçak İçi Güvenlik Prosedürüyle Rahatsızlık Yarattı

THY’nin İstanbul–Barselona seferini gerçekleştiren TK1853 numaralı uçakta, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını “bomba tehdidi” içerecek biçimde düzenlediği belirlendi. Bu durumun tespit edilmesiyle birlikte, güvenlik prosedürleri devreye alındı ve uçak Barselona’ya yaklaşırken gerekli soruşturma başlatıldı.

THY’den açıklama geldi

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.” şeklinde bilgi verdi.

Olayla İlgili Olumsuz Durum Tespit Edilmedi

Üstün, yaptığı ek açıklamada, uçak içinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını ifade ederek, “Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.” dedi.

