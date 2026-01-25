THY Uçağının Enkazında Yeni Parçalar Tespit Edildi

30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi’ne düşen ve yarım asırdır kayıp olan THY’ye ait ‘Bursa’ isimli Fokker F-28 tipi uçağın enkazıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu trajik kazanın ardından 50 yıl geçmesine rağmen halen enkazı bulunmamıştı. Uçak enkazını bulma çalışmaları devam etmekte.

YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Nedim Kuru ve ekibi, Marmara Denizi’nin Büyükçekmece ve Ambarlı bölgelerinde gerçekleştirdikleri araştırmalar sırasında su altı dronu ile daha önce uçağın burun kısmına benzeyen bir parçayı tespit etti. Ekibin 4’üncü kez yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, söz konusu alanda uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen deforme olmuş parçalar bulundu. Ayrıca, Nedim Kuru, Marmara Denizi bölgesine bir anıt mezar inşa etmek için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDA SINIRLI BAŞARI

Kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ve sanatçı Seyyal Taner’in hostes olan kardeşi gibi tanınmış isimler yer alıyordu. Dönemdeki sınırlı teknolojik imkanlar sebebiyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış ve arama faaliyetleri kısıtlı kalmıştı.

DALIŞ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kuru, “THY’ye ait ‘Bursa’ isimli düşen yolcu uçağı için 4. dalış operasyonunu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın enkazının düştüğü bölgedeki aramalarda su altı dronu ile inceleme yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik. 4. dalış operasyonuna, daha önce bu bölgede uçağa ait parçaları yanlışlıkla ağına takarak çıkaran balıkçı Serhan abi de katıldı. Aynı bölgede biz de uçağa ait olduğunu düşündüğümüz parçalar görüntüledik” dedi.