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“Ticaret Anlaşması İçin Tedirginlik Devam Ediyor.”

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İLK PARAGRAF: PİYASALARDA TİDİRLİK SÜRÜYOR

Piyasalar hâlâ tedirgin bir görünüm sergiliyor. ABD Başkanı, dış ticaretle ilgili söylemlerini daha da sertleştiriyor. Trump, Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmaya istekli olduğunu dile getirirken, bu görüşmelerin nasıl başlayacağı konusunda yaşadıkları belirsizlikten bahsetti. “Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ama bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Bu açıklamalar, Trump’ın kapsamlı gümrük vergisi artışının piyasaları sarstığı ve ekonomistlerin potansiyel bir durgunlukla ilgili uyarılarını yaptıkları bir dönemde geldi. Trump, gümrük vergilerinin Çin’in ticarette “onlarca yıllık suiistimalini” engellemek için gerekli olduğunu savunuyor. Sert tutumunun ise Amerikan imalatını yeniden inşa etmek ve küresel ekonomiyi yeniden dengelemekle ilgili olduğunun altını çiziyor.

Ayrıntılar geliyor…

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