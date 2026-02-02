Ticaret Bakanı Bolat Ocak Dış Ticaret Verilerini Duyurdu

ticaret-bakani-bolat-ocak-dis-ticaret-verilerini-duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ait dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Ocak ayında ihracat, takvim etkisi dolayısıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar seviyesine geldi. Yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara ulaştı. Bolat, “Ocak ayında 20 milyar 328 milyon dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29’luk bir düşüş anlamına geliyor” şeklinde ifade etti. İthalat ise 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı 8,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

İTHALATTA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Bakan Bolat, ocak ayındaki ithalatın 28,7 milyar dolarda sabit kaldığını belirterek, “İthalatta ne artış ne de azalış oldu. Dış ticaret açığı yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolar seviyesine çıktı” açıklamasında bulundu. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yaklaşık yüzde 71 olduğunu aktaran Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 92,9 milyar dolar olarak hesaplandığını ifade etti.

HİZMET İHRACATINDA ARTIŞ SÜRDÜ

Bolat, hizmet ihracatındaki yükselişe dikkat çekerek, “Hizmet ihracatımız ocak ayında yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar oldu” dedi. Bakan, küresel ekonomik koşullara rağmen ihracatın yıllık bazda artış eğilimini sürdürmesinin Türkiye’nin dış ticaret alanındaki dayanıklılığını gösterdiğini vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Arda Güler Real Madrid Performansı İle Dikkat Çekti

Real Madrid, LaLiga’da Rayo Vallecano'yu son dakikada attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve performansı medyada dikkat çekti.
Gündem

Ajax’tan Wilfred Ndidi İçin 14 Milyon Euro Teklifi

Beşiktaş, ara transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayırırken Ajax'tan gelen Wilfred Ndidi teklifi hakkında kararını açıkladı.
Gündem

Juventus Teknik Direktörü Icardi Açıklamalarını Yaptı

Juventus, Serie A'da forvet arayışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yi düşünüyor. Teknik direktör Spalletti, bu transferle ilgili spekülasyonları değerlendirdi.
Gündem

Allan Saint-Maximin’in Yeni Takımı Belli Oluyor

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Allan Saint-Maximin, Meksika'daki sıkıntılı deneyiminin ardından yeni takımıyla anlaşma sağladı.
Gündem

Beşiktaş’ın Gabriel Brazao İle İlgisi Ortaya Çıktı

Brezilya'nın Santos takımının kalecisi Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını duyurdu. Santos yönetimi, Beşiktaş'ın ilgisini onayladı ve teklifin detayları gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.