Ticaret Bakanı Bolat Ocak Dış Ticaret Verilerini Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ait dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Ocak ayında ihracat, takvim etkisi dolayısıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar seviyesine geldi. Yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara ulaştı. Bolat, “Ocak ayında 20 milyar 328 milyon dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29’luk bir düşüş anlamına geliyor” şeklinde ifade etti. İthalat ise 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı 8,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

İTHALATTA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Bakan Bolat, ocak ayındaki ithalatın 28,7 milyar dolarda sabit kaldığını belirterek, “İthalatta ne artış ne de azalış oldu. Dış ticaret açığı yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolar seviyesine çıktı” açıklamasında bulundu. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yaklaşık yüzde 71 olduğunu aktaran Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının 92,9 milyar dolar olarak hesaplandığını ifade etti.

HİZMET İHRACATINDA ARTIŞ SÜRDÜ

Bolat, hizmet ihracatındaki yükselişe dikkat çekerek, “Hizmet ihracatımız ocak ayında yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar oldu” dedi. Bakan, küresel ekonomik koşullara rağmen ihracatın yıllık bazda artış eğilimini sürdürmesinin Türkiye’nin dış ticaret alanındaki dayanıklılığını gösterdiğini vurguladı.