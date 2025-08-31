Ticaret Bakanı Ceza Artışını Açıkladı

YENİ TASLAK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dikkat çeken bir açıklama yaparak sebze ve meyve fiyatlarındaki aracılık maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Bolat, bunun için toptancı hallerine ilişkin kuralların yeniden düzenlendiği taslak üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Yeni Hal Yasası taslağı ile birlikte üreticiye verilen desteğin artacağına ve marketlere doğrudan alım zorunluluğunun getirileceğine vurgu yapıldı.

ÜRETİCİ BİRİNLERİNE ÜCRETSİZ ALAN

Tasarıda yer alan düzenlemelere göre, toptancı hallerde üretici birliklerine ücretsiz alan tahsis edilecek. Ayrıca, zincir marketler sattıkları sebze ve meyvenin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden sağlamak zorunda kalacak. Bu durum, sebze ve meyve fiyatlarındaki istikrarın sağlanmasına yardımcı olacak.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Sebze ve meyve ticaretinde düzeni bozacak eylemler için ağır cezalar uygulanacak. Yeni tasarıya göre, hallerdeki fiyat artışları ya da stokçuluk gibi durumlar 1 milyon lira para cezasıyla karşılaşacak. Ayrıca, taze ürünleri bozup israf edenlere de 200 bin lira ceza verilecek. En dikkat çekici düzenleme ise zincir marketlerle ilgili; bu marketler raflarında bulunan sebze ve meyvenin yüzde 20’sini üreticiden almak zorunda. Bu kuralı ihlal edenlere 50 milyon lira ceza kesilecek.