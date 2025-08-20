Ticaret Bakanlığı, Geçici Uygulama Açıklaması Yaptı

SURİYE’NİN İTHALAT YASAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Suriye’nin bazı tarım ve hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığı’nın 27 Temmuz 2025 tarihli kararına vurgu yapıldı. 2025 yılının Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatında sınırlama getirildiği belirtildi. “Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır” ifadesi yer aldı. Ayrıca bu kararın dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama olduğu vurgulandı.

İHRACATTA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Bakanlık açıklamasında, “Diğer taraftan, ülkemizin Suriye’ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye’nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır.” denildi. Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde artırılması doğrultusunda Ticaret Bakanlığının etkin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyetin 5-6 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret ettiği, bu ziyaret sırasında Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni (JETCO) kurmak için 18 adet Mutabakat Zaptı imzalandığı belirtildi.

TÜRK FİRMALARI FUARA KATILACAK

27 Ağustos’ta başlayacak ve Eylül’e kadar sürecek olan Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat’la birlikte 100’e yakın Türk firmasının katılmasının planlandığı belirtildi. Bu fuarda net 1000 m2’lik bir Türkiye pavilyonunun açılması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından üst düzey bir Ticaret Heyeti organizasyonu yapılacak ve sektörün öncü firmalarından güçlü bir katılım sağlanacağı ifade edildi.

YEREL ÜRETİCİYİ KORUMAK AMACIYLA YASAKLAR GETİRİLDİ

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin süresiz yasaklandığını duyurdu. 15 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe giren bu kararın, Suriyeli yerli üreticiyi korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü de Ağustos ayı itibarıyla domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta, canlı ve taze tavuk dahil olmak üzere 20 farklı tarım ve kümes hayvancılığı ürününün ithalatını durdurdu. Yetkililerin açıklamalarında bu kararın yerli üreticilerin pazar payını artırması, öz yeterliliği çoğaltması ve fiyat istikrarını koruması amacıyla alındığı ifade edildi. Ayrıca, Hama’da düşük tavuk fiyatlarının piyasada olumsuz etkiler yarattığı ve yerel üreticilerin zarar görmesine neden olduğu için hükümetin ithalat yasağını genişletme kararı aldığı öne sürüldü. Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye tarım ve hayvansal ürün ihraç eden firmaların yeni düzenlemeyi dikkate alarak ticari planlarını gözden geçirmelerini önerdi.