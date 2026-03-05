Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Toplatıyor: Mavi Ayıcık Peluş Tehlikeli Bulundu

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerin sonucunda güvensiz olarak belirlediği ürünleri kamuoyuna aktarmaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir ürünü vatandaşların dikkatine sunarak uyarıda bulundu. Yapılan teknik incelemelerin sonucunda mevzuata aykırı bulunan bu ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Bakanlık, mavi ayıcık pelüş anahtarlığın kimyasal içerikleri açısından mevzuata aykırı olduğunu ve aynı zamanda küçük parçaları nedeniyle boğulma riski taşıdığını tespit etti. Bu olumsuz değerlendirmeler sonucunda ürünün satışının yasaklanmasının yanı sıra, piyasada mevcut bulunan stokların da toplatılmasına karar verildi. İşte ürün ile ilgili detaylı bilgiler: