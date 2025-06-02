Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürünleri Topluyor

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma amacıyla denetim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Piyasada bulunan riskli ürünlere yönelik hazırlanan yeni liste yayımlandı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden duyurulan son bilgilere göre, farklı kategorilerde yer alan bazı ürünler yasaklandı ve geri çekileceği belirtildi.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından aktarılan açıklamada, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde önemli sağlık riskleri tespit edildiği ifade ediliyor. Denetim sonuçlarına dayanarak; çocuk giyimi, oyuncaklar ile bazı temizlik malzemeleri insan sağlığına zararlı içerikler taşıdığı gerekçesiyle “güvensiz” olarak değerlendirilmiş durumda. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken, satış noktalarından geri alınmaları için gerekli adımlar atılıyor.

İŞ BİRLİĞİYLE DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yetkisine sahip kurumlarla birlikte denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen güvensiz ürünler ise GÜBİS platformunda düzenli olarak yayınlanmaya devam ediyor.