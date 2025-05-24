Ticaret Bakanlığı, İade Masraflarını Tüketiciden Almıyor

TICARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜKETİCİ HAKLARI GÜÇLENDİRİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektöründe tüketici haklarını güçlendiren önemli bir reforma imza atıyor. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ndeki değişiklikle, online alışverişteki iade süreçleri tüketici faydasına yeniden şekilleniyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek bu yeni düzenleme, iade kargo masraflarını tamamen tüketicinin üzerine kaldırıyor. Aynı zamanda satıcılara ve e-ticaret platformlarına daha sıkı yükümlülükler getiriyor. Bakanlık, “Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumaya kararlıyız” ifadesiyle, küresel standartlara uyum sinyali veriyor.

Bu reform ne getiriyor ve kimleri nasıl etkiliyor? Gazete Oksijen’in haberine göre, yönetmeliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrasındaki “tüketicinin iade masrafını karşılayabileceği” ibaresi kaldırıldı. Aynı maddenin 5. fıkrası ise şöyle yenilendi: Satıcının belirlediği kargo firmasıyla yapılan iadelerde tüketici, hiçbir ücret ödemeyecek. Satıcı taşıyıcı bilgisi vermezse, tüketiciden herhangi bir masraf talep edilemeyecek. Taşıyıcı, tüketicinin bölgesinde hizmet vermiyorsa iade işlemi ücretsiz olacak; satıcı, ürünü tüketiciden almakla yükümlü olacak. E-ticaret platformları da, taşıyıcı bilgisi eksikliği veya erişim sorunları durumunda iade sürecinden sorumlu hale geliyor.

YERLİ SATIYICILARIN KORUNMASI VE ADİL REKABET

Bu değişiklikler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüketiciyi koruma ilkelerine dayanıyor. Bakanlık, özellikle yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarının sunduğu ücretsiz kargo ve iade gibi cazip tekliflerle piyasayı domine etmesini engellemeyi, yerli satıcıları korumayı ve adil bir rekabet ortamı oluşturmayı hedefliyor.

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ STANDARTLAR

Yeni düzenleme sadece iade masraflarıyla sınırlı kalmıyor. Bakanlık, ön bilgilendirme süreçlerini de güçlendiriyor. Mesafeli sözleşme kurulmadan önce satıcılar, tüketicilere ürün veya hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil fiyatı ve ek masraflar gibi bilgileri sunmak zorunda olacak. Ayrıca, iade koşulları, taşıyıcı bilgileri ve tüketicinin hakları hakkında bilgilendirme de yapılacak. Ticaret Bakanlığı, bu zorunluluğun tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmalarına ve haklarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olacağını belirtiyor. Bakanlık yetkilileri, “Tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına azami özen gösteriyoruz” diyerek, Avrupa Birliği’nin tüketici koruma mevzuatındaki güncellemelerin iç hukuka entegre edilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

E-TİCARET PLATFORMLARINA YENİ SORUMLULUKLAR

Bu düzenleme, Türkiye’deki önde gelen e-ticaret platformları olan Trendyol, Hepsiburada gibi şirketleri de doğrudan ilgilendiriyor. Artık bu platformlar, satıcıların taşıyıcı bilgisi eksikliği veya erişim sorunları gibi durumlarda iade süreçlerinden sorumlu olacaklar.