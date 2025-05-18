Ticaret Bakanlığı’ndan 125 MİLYON TL CEZA

TİCARET BAKANLIĞINDAN ALDATICI REKLAM MÜCADELESİ

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor. Tüketicilerin mağduriyetlerini önlemek adına sahada denetimlerin hızını artıran Bakanlık, 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin denetim verilerini halka duyurdu.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde, Kurul tarafından toplamda 736 dosya değerlendirildi. Bu dosyaların 661’i mevzuata aykırı bulunarak durdurma cezası uygulandı. Aykırı uygulamalara toplamda 125 milyon 281 bin 151 TL tutarında idari para cezası kesildi.

MEVZUATA AYKIRI BULUNAN DOSYALAR

15 Mayıs 2025 tarihli 357 sayılı toplantıda incelenen 65 dosyadan 56’sı mevzuata aykırı olarak değerlendirildi. Bu dosyalar için durdurma cezasının yanı sıra toplam 10 milyon 495 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 dosya için tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla erişim engeli tedbiri alındı.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN REKLAMLAR

Tüketici davranışlarını etkileyen tanıtım uygulamaları sonucunda 6 firma hakkında yaklaşık 3,5 milyon TL tutarında idari para cezası verildi. İlgili reklamlara erişim engeli kararı alındı. Elektronik ticaret sitelerinde ürün sıralamaları ve kullanıcı yorumlarının manipülasyonu gibi uygulamalar da Kurul tarafından inceleniyor.

KARANLIK TASARIM UYGULAMALARI

Karanlık tasarım örneklerine yönelik yürütülen incelemelerde, bazı abonelik sistemlerinin tüketiciyi yanıltacak şekilde sunulduğu belirlendi. Bu bağlamda bir firmaya idari para cezası uygulandı ve söz konusu uygulamanın durdurulmasına karar verildi.