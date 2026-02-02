Ticaret Bakanlığı’ndan Çocuklar İçin Tehlikeli Ürün Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini artırmak amacıyla yürüttüğü denetimlerine yeni bir boyut kazandırdı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılan duyuruda, belirli bir çocuk ürününün mevzuatla uyumsuz olduğu ve gerekli güvenlik standartlarını sağlamadığı ifade edildi. Bakanlık, bu ürünün çocuk sağlığı açısından taşıdığı risk nedeniyle satışını durdurdu.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Kocaeli Darıca’da üretilen Funny Kids marka mor renk parmak boyası, gerçekleştirilen testlerden olumsuz sonuç aldı. Küçük parçaların boğulma riski yaratmasından ötürü, söz konusu ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte ürün bilgileri: