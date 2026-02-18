Ticaret Bakanlığı’ndan Yasa Dışı Bahis ve Bıçak Tedbiri

ticaret-bakanligi-ndan-yasa-disi-bahis-ve-bicak-tedbiri

Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, artan bıçak kullanımıyla ilgili toplumsal olaylar bağlamında e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ile yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını gündeme aldı.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMINA ERİŞİM ENGELİ

Kurul, yasa dışı bahis ve kumar reklamları yaptığı belirlenen ve tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendiren 11 yüksek takipçili sosyal medya hesabı için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bu hesaplarla ilgili cezai işlemlerin başlatılabilmesi için gerekli adli işlemlerin yürütülmesine yönelik başvuru yapılması da karara bağlandı.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN RİSKLİ BIÇAK REKLAMLARI DURDURULDU

Reklam Kurulu, gerçekleştirdiği incelemelerde, yasak olan veya belirli kurallara tabi bıçakların e-ticaret platformları üzerinden kolayca temin edilabildiğini tespit etti. Bu ürünlerin tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, içeriklerinin kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu nedenle, yedi e-ticaret platformuna durdurma cezası ve toplamda 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ülke genelinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç ve benzeri benzeri aletlerin üretimi yasaklandı. Bu tür ürünleri satanlara, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası yanı sıra, 200 günden az olmamak üzere adli para cezası da veriliyor.

