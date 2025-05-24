Ticaret Bakanlığı, Online Alışverişte İade Ücretsiz!

YENİ REFORM HAZIRLIĞI

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektöründe tüketici haklarını güçlendiren tarihi bir reform gerçekleştiriyor. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, online alışverişte iade süreçlerini tüketicinin lehine yeniden tasarlıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, iade kargo masraflarını tamamen tüketicinin yükünden kaldırıyor ve satıcılara ile e-ticaret platformlarına daha sıkı sorumluluklar getiriyor. Bakanlık, “Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumaya kararlıyız” mesajını vererek, küresel standartlara uyum sağlama sinyali veriyor.

DEĞİŞİKLİKLERİN DETAYLARI

Bu reformda, yönetmeliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrasındaki “tüketicinin iade masrafını karşılayabileceği” ifadesi kaldırıldı. Aynı maddenin 5. fıkrası ise şu şekilde güncellendi: Satıcının belirlediği kargo firması ile yapılan iade işlemlerinde tüketici hiçbir ücret ödemeyecek. Eğer satıcı taşıyıcı bilgisi vermezse, tüketiciden herhangi bir masraf talep edilmeyecek. Taşıyıcı tüketicinin bölgesinde hizmet vermiyorsa, iade işlemi ücretsiz olacak ve satıcı, ürünü tüketiciden almakla yükümlü olacak. E-ticaret platformları, eksik taşıyıcı bilgisi veya erişim sorunları durumunda iade sürecinden sorumlu tutulacak. Yapılan değişiklikler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüketiciyi koruma ilkelerine dayanıyor.

TÜKETİCİ HAKLARIYLA YENİ STANDARTLAR

Yeni düzenlemenin sadece iade masraflarıyla sınırlı olmadığını belirten Bakanlık, ön bilgilendirme süreçlerini de güçlendiriyor. Mesafeli sözleşme kurulmadan önce satıcılar, tüketicilere ürün veya hizmetin temel niteliklerini, tüm vergiler dahil fiyatını, ek masrafları, iade koşullarını, taşıyıcı bilgilerini ve tüketicinin haklarını açık bir şekilde sunmak zorunda olacak. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk şartı ile tüketici mahkemelerinin parasal limitlerine dair yetki alanları da bilgilendirilecek. Bakanlık, “Tüketici haklarının korunması konusunda azami özen gösteriyoruz” diyerek, Avrupa Birliği’nin tüketici koruma mevzuatına yönelik güncellemeleri iç hukuka entegre etme kararlılığını vurguladı.

E-TİCARET PLATFORMLARINA YENİ GÖREVLER

Bu yeni düzenleme, Trendyol, Hepsiburada gibi e-ticaret platformlarını da doğrudan etkiliyor. Artık bu platformlar, satıcıların taşıyıcı bilgisi eksikliği veya erişim sorunları gibi durumlarda iade süreçlerinden sorumlu olacaklar. Bu durum, tüketicilerin haklarını koruma ve adil rekabet sağlama çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.