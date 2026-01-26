Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haksız ve aşırı fiyat artışlarından korunması amacıyla Ramazan ayı öncesinde İstanbul’da 38 ekip ve toplamda 89 personel ile denetim gerçekleştirdi. Denetimlere İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katılım gösterdi. Bu denetimlerde, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ gereği, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde fiyat listeleri ve tarifelerin giriş kapısının önüne ve masalara yerleştirilmesi gerektiği kontrol edildi.

TÜKETİCİYİ KORUMA HEDEFİ

Denetimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, “Temel amacımız burada vatandaşımızın aldatılmaması, aldanmaması; bu doğrultuda denetim yapıyoruz. Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız” dedi.

ANKARA’DA HUSUSİ DENETİMLER

Ankara’da da benzer denetimler gerçekleştirildi. Çankaya ilçesindeki Nasuh Akar Mahallesi’nde bulunan işletmelerin menü ve tarifeleri tek tek incelendi. Yapılan kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere, her bir ürün için idari yaptırım uygulandı. Bu denetimlerin amacı, tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi ile mağduriyetlerin önüne geçmek olarak belirlendi.

İZMİR’DE HAKSIZ FİYAT DENETİMİ

Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde toplam 30 ilde haksız ve aşırı fiyat denetimi yapıyor. İzmir’deki denetimlerde market, fırın, kasap ve lokantalarda fiyat etiketleri kontrol edilmekte. İlgili denetimlerde Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan işletmelere 1 milyon 806 bin 177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

ADİL TİCARET ÇAĞRISI

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak; adil ticaretin sağlanması bizim öncelikli hedefimiz. Şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerimizi haksız rekabetten korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.

RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Aynı açıklamada, İzmir’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticaret mevzuatı çerçevesinde düzenli denetimler yaptığına vurgu yapıldı. Ramazan öncesinde temel gıda ürünleri ile hızlı tüketim mallarının yakın takibe alındığı belirtildi. Haksız fiyat artışı tespit edilen işletmelerin raporlandığı, her bir aykırı davranış için 1 milyon 806 bin 177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

2026 yılının ilk ayında İzmir’de 1500’ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürün denetlendi. Bu denetimler sonucunda yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulanacak. Açıkladıkları duyuruda, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamak isteyen uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi.