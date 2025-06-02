Ticaret Bakanlığı, Ürünleri Toplatıyor

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YENİ DENETİMLER

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma amacıyla denetim faaliyetlerine devam ediyor ve piyasada yer alan riskli ürünlerle ilgili yeni bir liste yayımlıyor. Güncellenmiş verilere göre, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada, çeşitli kategorilerde bulunan bazı ürünler hem yasaklanıyor hem de piyasadan geri çekilecek. Bakanlık, özellikle çocuklar için üretilen ürünlerde ciddi sağlık tehditleri tespit edildiğini bildiriyor.

ÇOCUKLARI HEDEF ALAN ÜRÜNLER

Denetimlerin sonuçlarına göre çocuk giyim ürünleri, oyuncaklar ve bazı temizlik malzemeleri, insan sağlığına zarar verebilecek içerikler bulundurduğu gerekçesiyle “güvensiz” olarak sınıflandırılıyor. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor ve satış noktalarından toplatılması için gerekli adımlar atılıyor. Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yetkisi olan kurumlarla iş birliği yaparak denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen güvensiz ürünler ise düzenli olarak GÜBİS platformunda yayınlanıyor.

YENİ GÜVENSİZ ÜRÜN LİSTESİ

Bakanlık, tüketici sağlığını ön planda tutmak adına bu denetimlerin önemine vurgu yapıyor. Piyasadan toplanacak ürünler arasında yer alacak olan itemlerin detayları ve listeleri, GÜBİS üzerinde sürekli güncellenerek tüketicilere sunuluyor. Bu durum, tüketicilerin güvenli ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.