Ticaret Bakanlığı Uyardı: Hesap Bilgilerinizi Paylaşmayın

Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde artan yasa dışı işlemlerle ilgili olarak vatandaşları, kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda ciddi şekilde uyardı. Hesaplarını başka kişilere kullandıranlar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından dolayı hapis cezası, para cezası ve banka işlemlerinde kısıtlama gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Bakanlık, kişisel banka hesaplarının ve finansal bilgilerin güvenliği konusunda tekrar bir uyarı yaparak, bazı bireylerin banka hesaplarını maddi karşılıkla başkalarına kullandırdığına dair tespitler bulunduğunu açıkladı.

YASAL SORUMLULUĞUN ÖNEMİ

Bakanlığın açıklamasında, “Ben sadece hesabımı verdim” gibi ifadelerin yasal yükümlülüğü ortadan kaldırmadığı vurgulanarak, hesap sahiplerinin yapılan işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının bir parçası haline gelmektedir. Hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir” ifadeleri yer aldı.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımına ait olduğunu hatırlatarak, aşağıdaki bilgilerin herhangi bir koşul altında paylaşılmaması gerektiğini vurguladı:

– IBAN numaraları

– Banka kartları

– Dijital bankacılık şifreleri

– Kimlik bilgileri

Bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para aklama trafiğine dahil olabileceği belirtildi.

KOLAY PARA TEKLİFLERİNE DİKKAT

Açıklamada, bazı kişilerin kolay para kazanma vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istediği ifade edilerek, bu tür tekliflere kesinlikle güvenilmemesi gerektiği belirtildi. Bakanlık, “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle, hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır” uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ama başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemeleri durumunda hapis ve adli para cezası alabileceği anımsatıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİM YAPMAK GEREKEN BİR KONU

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde, bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri, hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından kritik bir önem taşıdığı kaydedildi.

KİŞİSEL FİNANSAL GÜVENLİKTE BİREYSEL SORUMLULUK

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak için bilinçli ve dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı: “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı ve üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.”