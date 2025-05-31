Ticaret Bakanlığı Uyardı: Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmayın

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN SERT UYARI

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan yasa dışı işlemler sebebiyle vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları konusunda şiddetle uyarıyor. Hesabını başkalarına kullandıranlar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından dolayı hapis cezası, para cezası ve banka işlemlerine erişim kısıtlaması gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Bakanlık, kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerin güvenliğine dair tekrar bir hatırlatma yaptı. Son dönemde artış gösteren dolandırıcılık ve yasa dışı işlem vakalarıyla ilgili yapılan açıklamada, bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı belirlendi.

X YASAL SORUMLULUK İÇİN HESAP SAHİBİ YÜKÜMLÜ

Bakanlık, “Ben sadece hesabımı verdim” şeklindeki beyanların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı. Hesap sahibi bireyin yapılan tüm işlemlerden hem hukuki hem de cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. Açıklamada, “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların bir parçası haline geliyor ve hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor,” ifadeleri yer aldı.

KİMLİK VE BANKA BİLGİLERİ KİŞİSEL GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahiplerinin kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatarak, aşağıdaki bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı:

– IBAN numaraları

– Banka kartları

– Dijital bankacılık şifreleri

– Kimlik bilgileri

Aksi halde, bu tür bilgilerin kötü niyetli kişilerce yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para trafiğine aracılık edebileceği ifade edildi.

KOLAY PARA TEKLİFLERİNE DİKKAT EDİN

Açıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmaya çalıştığı belirtildi ve bu tür tekliflere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Bakanlık, “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, başlangıçta hesap sahibinin bilgisi varmış gibi görülür. Bu nedenle, hesabın kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığını bilmek, bireysel sorumluluğun önemli bir parçasıdır,” uyarısını yaptı.

Ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, kendi adına fakat başka bir kişinin hesabına işlem yapanların, bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi durumunda hapis ve adli para cezası alabileceği hatırlatıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında, bankalarını veya yetkili kurumları bilgilendirmenin hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

KİŞİSEL FİNANSAL GÜVENLİK HASSASİYET GEREKTİRİYOR

Son olarak, Ticaret Bakanlığı, vatandaşların finansal güvenliklerini artırmak için bilinçli ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti. Bakanlık, “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir,” çağrısını yaptı.