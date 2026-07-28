Ticaret Bakanlığı’ndan Dijital Aldatmaya Yeni Düzenleme

Dijital platformlarda ticari aldatma vakaları artarken, Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tüketicilerin manipüle edilerek kandırılmasının önüne geçecek yeni düzenleme 1 Ağustos’ta yürürlüğe giriyor. Hedefli reklamcılık ve yapay zeka tanıtımları gibi aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin koruma sağlanacak. Reklamverenler, reklamın hangi kriterlerle gösterildiğini tüketiciye bildirmek zorunda kalacak.

ÇOCUKLARA HEDEFLİ REKLAM YASAKLANIYOR

Kişisel verilere dayalı profilleme ile çocuklara yönelik hedefli reklam yapılması yasaklandı. İnfluencer’lar, menfaat karşılığı yaptıkları paylaşımlarda “reklam” veya “tanıtım” ibaresi kullanmak zorunda. İndirimli satış reklamlarında, indirimden önceki son 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat geçerli olacak.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA YASAK GENİŞLETİLDİ

Falcı, medyum ve astrolog hizmet reklamlarına yasak getirildi. Yasa dışı bahis ve kumar oyunları da yasak kapsamına alındı. Yapay zeka ile oluşturulan dijital karakterlerin reklamlarda kullanılması halinde bu durum açıkça belirtilecek. “Çevre dostu” gibi genel ibarelerin açıklama yapılmadan kullanılması yasaklandı. Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi veren reklamlar da yasaklandı.

ŞİKAYET SÜRESİ 48 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Tüketici şikayetlerinde satıcıya tanınan cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirildi. Tüketici Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bingül Ceviz, düzenlemenin dijital ticareti şeffaflaştıracağını söyledi. Hedefli reklamların sınırlandırılmasının kişisel verilerin manipülasyonunu önleyeceğini kaydetti. Çocuklara yönelik reklam yasağının önemli bir güvence olduğunu vurguladı. Sosyal medya fenomenlerinin reklam zorunluluğunun ayrımı netleştireceğini belirtti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ GÜVENLİ ZEMİN VURGUSU YAPTI

E-ticaret sektörü temsilcileri düzenlemenin KOBİ’ler ve tüketiciler için güvenli zemin inşa edeceğini ifade etti. ikas Satış Müdürü Ezgi Çelikler, şeffaflığın yasal bir standarda dönüştüğünü vurguladı. Manipülatif kampanyaların azalacağını ve mağduriyetlerin hızlı çözüleceğini öngördü. Etik işletmelerin rekabet avantajı elde edeceğini söyledi.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ REKLAM KURULUNA YAPILABİLECEK

Zarara uğrayan tüketici, aldatıcı reklamları Ticaret Bakanlığına şikayet edebilecek. Reklam Kurulu, inceleme sonucu durdurma veya para cezası uygulayabilecek. Satın alınan ürün vaat edildiği gibi çıkmazsa tüketici seçimlik haklarını kullanabilecek. Bu haklar arasında bedel iadesi ve ücretsiz onarım yer alıyor. Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılabilecek.