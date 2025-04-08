Ticaret Savaşı Kızışıyor: Resesyon Kapıda Mı?

TİCARET SAVAŞI YENİ BİR BOYUT KAZANDI

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Donald Trump’ın son adımıyla bambaşka bir aşamaya geçiyor. Trump, Çin’in 10 Nisan’dan itibaren ABD ürünlerine %34 ek gümrük vergisi uygulama kararı sonrası %50’lik ek vergi tehdidinde bulundu. Eğer bu tehdit gerçekleşirse, bazı Çin ürünleri ABD’ye %104 gibi rekor bir vergi oranıyla girecek. Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, “Birçok ülke bizimle adil anlaşmalar yapmak için masaya geliyor. Gümrük vergileri, ticaret açıklarını kapatmanın bir yolu” diyor. Öte yandan, Çin bu durumu “ekonomik zorbalık” olarak nitelendiriyor ve bu baskılara boyun eğmeyeceğini vurguluyor.

KÜRESEL PİYASALARA ETKİLERİ

Trump’ın gümrük vergisi adımları, küresel piyasalarda büyük bir fetih etkisi yarattı. Borsalar ciddi düşüşler yaşarken, bankacılık hisseleri ve emtia fiyatları tehlikeye girdi. Uluslararası bankalardan HSBC ve Standard Chartered’ın hisseleri %10’un üzerinde değer kaybederken, bakır ve petrol fiyatları da %15’ten fazla geriledi. BBC Ekonomi Muhabiri Simon Jack, “Borsadaki düşüşler, şirketlerin gelecekteki kâr beklentilerini yansıtıyor. Maliyetler artarken kâr marjları daralıyor” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Ancak Jack, mevcut durumu doğrudan bir resesyon belirtisi olarak görmüyor, risklerin artırığını ifade ediyor.

RESESYONUN TANIMI VE RİSKLERİ

Ekonomide resesyon, bir ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) üst üste iki çeyrek boyunca küçülmesi olarak tanımlanıyor. Trump’ın gümrük vergileri, ABD’nin 36 trilyon dolarlık borcunu ve ticaret açıklarını gerekçe gösteriyor. Fakat uzmanlar, bu politikanın ters tepebileceği uyarısında bulunuyor. Bankalar gibi ekonomik istikrarı gösteren sektörlerdeki kayıplar ve emtia fiyatlarındaki düşüş, küresel ekonominin sağlığı hakkında ciddi endişeler oluşturuyor. Küresel resesyonlar tarihsel olarak nadir görüldüğü halde, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği için bu ihtimal artıyor.

Çin’in Washington Büyükelçisi Liu Pengyu, Trump’ın tehditlerini sert bir dille kınayarak, “Baskı ve tehditler çözüm değil, diyalog şart” diyor. Pekin, 10 Nisan’da yürürlüğe girecek %34’lük ek vergilerle cevap veriyor. Trump, 9 Nisan’da uygulanacak yeni tarifelerle misilleme yapmaya hazırlanıyor. “Misilleme yapan ülkeler daha yüksek vergilerle karşılaşacak” uyarısında bulunmasıyla, Çin’in geri adım atmaması halinde ekonomik gerilimlerin tırmanması olası görünüyor.

PİYASALARIN VE UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Küresel piyasalarda Trump’ın “gümrük vergisi operasyonu” büyük sarsıntılara neden oldu. Bazı uzmanlar, resesyon olasılığını %40’tan %60’a yükseltti. Bankacılık sektöründeki downturn, “ekonomik sağlamlığın zayıfladığı” yorumlarıyla karşılandı. Emtia piyasasındaki gerileme de global talebin zayıflayabileceğini gösteriyor. Ancak Simon Jack, “Borsa tepkisi ile reel ekonomi her zaman aynı çizgide ilerlemez. Resesyon kesin değil, ama riskler Trump’ın tarifeleri öncesine göre daha yüksek” diyerek dikkatli bir iyimserlik sergiliyor.

BELİRSİZLİK HAKİM

Trump’ın ticaret savaşı, küresel ekonomiyi kritik bir noktaya getirmiş durumda. ABD ve Çin arasındaki bu restleşme, maliyet artışları, kâr daralmaları ve tedarik zinciri sorunlarıyla sonuçlanabilir. Resesyon kaçınılmaz değil, fakat uzmanlar, hükümetlerin ve merkez bankalarının alacağı önlemlerin hayati önem taşıyacağına vurgu yapıyor. Küresel ekonomi, Trump’ın “adil anlaşma” arayışının maliyetini ödeyecek mi? Bu sorunun cevabı, önümüzdeki aylarda netleşecek.