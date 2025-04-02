TikTok’a Amazon’dan Kritik Satın Alma Teklifi

ABD BAŞKANI TOPLANTI YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının geleceğini belirlemek için bu hafta önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantı, ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda TikTok’un ABD operasyonlarının satış sürecinin sıkı bir takvimle ilerlemesi nedeniyle büyük bir öneme sahip. Eğer 5 Nisan tarihine kadar bir anlaşmaya varılmazsa, 170 milyon Amerikalı kullanıcısı bulunan bu platform ABD’de yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

AMAZON’UN TEKLİFİ VE RAKİPLERİ

The New York Times’ın haberine göre, Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için bir teklif sundu. Ancak bu yarışta yalnız değil. Financial Times, Amerikalı girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in, Oracle ile liderlik eden bir grup yatırımcıyla birlikte TikTok’a yatırım yapmayı planladığını aktardı. Bu teklif, resmi başvuru süresinin sonuna yaklaşırken öne çıkan önemli seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, özel sermaye şirketi Blackstone, ByteDance’ın mevcut Çinli olmayan hissedarları Susquehanna International Group ve General Atlantic ile iş birliği yaparak TikTok’un ABD operasyonlarına yeni yatırım sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu gelişmeler, TikTok’un Amerika’daki geleceğini şekillendirme konusunda kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor.

TRUMP’TAN ÇİN’LE İLGİLİ JEST SİNYALİ

Başkan Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, ByteDance’ın TikTok’u satması durumunda Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin hafifletileceğini kaydetti. Bu, satış sürecinde Çin hükümetinin onayının alınması için atılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

SÜREÇ NEREYE GİDİYOR?

TikTok’un ABD operasyonlarının satışı veya yasaklanması, hem teknoloji dünyasında hem de diplomasi alanında dikkatle takip ediliyor. Amazon’un son dakika teklifi, Oracle-Blackstone konsorsiyumu ve diğer potansiyel alıcıların girişimleri, 5 Nisan’daki kritik son tarih yaklaşırken rekabeti arttırıyor. Trump’ın yapacağı bu hafta içindeki görüşmeler, sürecin akışını belirleyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.