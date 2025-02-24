TikTok Fenomenlerinin Ankara’daki Silahlı Kavgası

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ankara’da yaşayan TikTok fenomeni Cansum Şener’in, sosyal medya kullancısı Çağlayan Yıldırım’ı silahla yaraladığı olayın detayları gün yüzüne çıktı. Olay, iki sosyal medya yıldızının birbirlerine konum atarak başlattıkları tartışmanın sonucunda meydana geldi. Yıldırım, eski nişanlısıyla olan ilişkisini anlattığı sırada gerginliği artırdı ve Şener’in bacağından vurulmasına yol açtı. 16 Kasım’da gerçekleşen bu olay, TikTok üzerinden başlayan bir tartışmanın yüz yüze kavgaya dönüşmesiyle başladı.

MÜDAHALE VE TUTUKLAMA

Cansum Şener, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek Çağlayan Yıldırım’ın bacağına ateş etti. Yaralanan Yıldırım, hastaneye kaldırılsa da durumu kritik değil. Şener, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde Şener için ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 18 yıl hapis talep edilirken, Yıldırım’ın ‘kadına karşı silahla kasten yaralama’ suçu nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezası istemi gündeme geldi.

Mehmet H., Şener’in olay yerinden kaçmasına yardım ettiği için 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. İddianamede, Şener ve Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden video paylaşarak hayatlarını sürdürdüğü, aralarındaki husumetin de karşılıklı söylemlerle sosyal medya platformunda başladığı belirtildi. Olay günü Antalya’da bulunan Yıldırım, Şener’in kendisine konum atmasının ardından Ankara’ya gelerek canlı yayın başlattı.