TikTok’ta Fıstık Kıtlığı Çıktı

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Sosyal medya platformu TikTok’ta ürün tanıtımı, artık ABD ve İran’ın geniş tarım ekonomilerini etkileyecek derecede güçlü bir hal aldı. Kremalı fıstık dolgusuyla doldurulmuş çikolata barı, TikTok’ta paylaşılan videolar sayesinde muazzam bir popülarite kazandı. “Dubai çikolatası” olarak adlandırılan bu ürünün tadını öven ilk görüntü, 2023’ün sonunda yayınlandı ve bugüne kadar 120 milyondan fazla izlenme aldı.

İngiliz gazetesi The Guardian’a göre, bu akım sonucunda ABD veya İran’da yetiştirilen çiğ fıstık çekirdeklerinin uluslararası düzeyde kıtlığı meydana geldi. Uzmanların açıklamalarına göre, fıstığın yarım kilosu son bir yıl içinde 7,65 dolardan 10,30 dolara yükseldi.

FISTIK KıtLIĞININ NEDENLERİ

Dünyanın önde gelen fıstık ihracatçısı olan ABD, geçtiğimiz yıl düşük hasat nedeniyle fıstıkta kıtlık yaşamaya başlamıştı. Bu ürün normalden daha düşük miktarda üretilmesine karşın kalite açısından yüksek bir değere sahipti ve büyük ölçüde kabuklu olarak satılıyordu. Bu durum, çikolata barlarında kullanılan temel çekirdeklerin bulunabilirliğini daha da zorlaştırdı. Dubai çikolatası çılgınlığı, sütlü çikolata, kadayıf ve fıstık kreması dolgusunu bir araya getiren bir çikolata barının yaratılmasına dayanıyor.

TALİBİN ŞAŞIRTTIĞI SEKTÖR

Birkaç lüks İngiliz çikolata markasının sahibi Prestat Group’un genel müdürü Charles Jandreau, Financial Times’a barlara olan talebin sektörü şaşırttığını belirtti. Bazı mağazaların, aynı anda satılan barların sayısını sınırladığı ve kotalı satış yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, TikTok kullanıcılarının etkisini ya da çikolatanın gerçek çekiciliğini gösteriyor.