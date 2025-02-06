TikTok’un Belirsizliği Snapchat’e Yarar Sağladı

SPOR VE EĞLENCENİN SİYASETE ETKİSİ

Günümüzde siyasetten etkilenmeyen bir konu bulmak neredeyse mümkün olmuyor. Spor, diziler, filmler ve teknoloji gibi birçok alanda bu durum kendini gösteriyor. Son zamanlarda öne çıkan TikTok meselesi, yazılım ve uygulamalarla ilgili görünse de aslında çağın ruhunun farklı bir yansıması. Geçtiğimiz yıl Biden yönetimi, ByteDance’in en değerli varlıklarından biri olan TikTok’u, ABD merkezli bir alıcıya satmaya zorlayan bir yasa çıkardı. Eğer bu satış gerçekleştirilmezse, TikTok ABD’de tamamen yasaklanacak. Trump döneminde ise TikTok’a 75 günlük ek süre verilmişti. Şu an ise ByteDance, popüler sosyal medya uygulamasını satmayı kabul ederse kimin alacağı tartışılıyor. TikTok, şu anda 170 milyon Amerikalı tarafından en çok tercih edilen sosyal medya platformu olarak dikkat çekiyor. Ancak TikTok’a yönelik bir yasak, bazı sosyal medya platformlarına avantaj sağlayabiliyor.

SNAPCHAT’IN YÜKSELİŞİ

TikTok’un geleceği belirsizleşirken, Snapchat kullanıcı etkileşiminde bir artış göstermeye başladı. CEO Evan Spiegel, şirketin dördüncü çeyrek kazanç çağrısında, bu belirsiz ortamın Snap için faydalı olduğunu belirtip “Bu belirsizlik, Snap’e yarar sağlıyor” ifadesinde bulundu. TikTok’un olası kapalı kalmasının etkisi hakkında kesin yorum yapmaktan kaçınsa da bu belirsizliğin kendilerine yarar sağladığını kabul etti. TikTok’un karşılaştığı sıkıntılar, Snapchat’in geliştirdiği kısa video formatı olan Spotlight ile dikkat çekiyor. TikTok’tan kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle daha fazla içerik üreticisi Snapchat’e yöneliyor ve son bir yıl içinde binlerce kişi Snap Star programına katıldı. Şirketin içerik üreticilerindeki artış, bir önceki yıla göre yüzde 40’tan fazla bir artış gösterdi. Bu rakam, kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir büyüme.

KULLANICI SAYISINDAKİ ARTIŞ

Snapchat, artık her ay bir milyar kamuya açık gönderiye ev sahipliği yapıyor. Bu büyüme, sağlıklı bir içerik ekosisteminin göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirket, dördüncü çeyrekte 453 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşarak önceki çeyreğe göre 39 milyonluk bir artış sağladı. Şirketin gelirleri ise, bir önceki yılın 1.36 milyar dolardan 1.55 milyar dolara yükseldi. TikTok’un geleceği belirsizliğini korusa da, bu durum sadece Snapchat’i değil, diğer sosyal medya platformları olan YouTube ve Meta’yı da etkilemiş gibi görünüyor. Hatta Çin merkezli RedNote gibi platformlar da kullanıcı etkileşiminde artışlar yaşıyor.