Time Dergisinden İran Protestolarına İlişkin İddialar

ABD merkezli ve dünya çapında bilinen Time dergisi, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine atıfta bulunarak gösteriler sırasında 30 bin kişinin ölmüş olabileceğine dair bir haber yayımladı. Bu haberin ardından İran cephesinden bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya aracılığıyla Time dergisinin protestolarla ilgili iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

HİTLER TARZI BİR YALAN

Time dergisinin, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak “gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği” yönündeki açıklamalarına “Hitler tarzı büyük bir yalan” ifadesiyle tepki gösteren Bekayi, “İran sokaklarında öldürmeyi planladıkları sayı bu değil miydi? Ama başaramadılar.” şeklinde konuştu. Bekayi, 30 bin kaybına dair iddiaların “kötü niyetliler” tarafından gündeme getirildiğini savunarak, “şimdi de medyada sahtekarlık yapmaya çalıştıklarını” belirtti.

NE OLMUŞTU?

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında aniden değer kaybetmesi ve ekonomik krizlerin artışı üzerine Tahran Büyük Çarşı’sında esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke genelinde yayılmaya başladı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestoların ardından ülke yönetimi internet erişimini kesme kararı aldı. İranlı yetkililer, olaylarda kayıplar ve yaralanmalar konusunda henüz resmi bir açıklama yapmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolar sırasında 5 bin 459 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu, 21 Ocak’ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında güvenlik güçleri ve siviller dahil toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu kayıpların 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu belirtilirken, 690 kişi hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.