Timur Cihantimur ve Annesi Türkiye’ye İade Edilecek

İADE KARARI ALINDI

ABD, İstanbul’da ehliyetsiz bir şekilde araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin vefatına neden olan Timur Cihantimur ile kaçmasına yardım eden annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesine karar verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Tunç, yaptığı paylaşımda “İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD’de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.