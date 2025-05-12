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Tınazdere’de Traktör Devrildi, Genç Öldü

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TRAKTÖR DEVRİLDİ

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde, Tınazdere Mahallesi’nden dönerken direksiyon hakimiyetini kaybeden Salih Demir’in kullandığı traktör yol kenarına devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye geldi.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri 22 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç sürücünün ailesi olay yerinde büyük acı yaşarken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ayrıca, ölen gencin Tınazdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Demir’in oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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