Tip 5 Diyabet Resmen Tanındı!

DİYABET TİPİ 5 HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Tip 5 diyabet, ya da diğer adıyla MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), genetik bir hastalık olarak öne çıkıyor. Genellikle ergenlik veya 20’li yaşların başında meydana gelen bu diyabet türü, ebeveynlerden birinin taşıdığı durumda çocuklarda %50 oranında taşıyıcı olma ihtimalini artırıyor. Çoğunlukla HNF1B genindeki bozulmalarla ilişkilendirilen bu durum, sadece kan şekeri dengelerini etkilemekle kalmıyor; aynı zamanda böbrek fonksiyonları ile pankreas yapısını da zayıflatabiliyor.

OBEZİTEYLE DEĞİL, ZAYIFLIKLA BAĞLANTISI VAR

Tip 5 diyabet, obezite ile bağlantılı değil, genelde vücut kitle indeksi 19’un altında olan zayıf bireylerde görülüyor. Özellikle Asya ve Afrika’daki genç erkekler arasında yaygın olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, bu rahatsızlığın uzun süre yanlış teşhis edilerek Tip 1 veya Tip 2 diyabet ile karıştırıldığını belirtiyor.

TANI SÜRECİ VE BELİRTİLERİ

Tip 5 diyabetin belirtileri, diğer diyabet türleriyle benzerlik gösteriyor ve şunları içeriyor: aşırı susuzluk, sık idrara çıkma, yorgunluk, kilo kaybı, bulanık görme ve iyileşmeyen yaralar. Ancak kesin bir teşhis konulabilmesi için genetik test yapılması gerekiyor. Özellikle HNF1B mutasyonu gibi belirli genetik bozulmalar tespit edildiğinde Tip 5 diyabet tanısı doğrulanabiliyor.

TEDAVİ SÜRECİNDEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİM

Tip 5 diyabetin en dikkat çekici özelliği, pankreastaki beta hücrelerinin insülin üretiminde ciddi bir bozulmaya uğramasıdır. Bu nedenle hastalara, Tip 1 diyabet teşhisi konulup insülin tedavisi uygulandığında, kan şekeri aşırı düşebiliyor ve bu hayati tehdit oluşturabiliyor. Albert Einstein Tıp Fakültesi’nden Prof. Meredith Hawkins ve ekibi, 2022 yılında yaptıkları araştırmalarda Tip 5 diyabetin metabolik olarak Tip 1 ve Tip 2 diyabetten tamamen farklı olduğunu ortaya koydu. Bu buluş, tanı ve tedavi süreçlerinin köklü bir şekilde değişmesini zorunlu kılıyor.