TIR’a Çarpan Polis Memuru Şehit

ŞIRNAK’TA TRAFİK KAZASI VE ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 20 Nisan’da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, TIR’ın çarpması sonucunda ağır yaralandı ve akşam saatlerinde şehit oldu. Olay, Cizre-Nusaybin karayolu Çığır köyü yakınında gerçekleşti. Zeki Bacak, kazaya müdahale ederken, yol işaretlemelerini aşarak gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR’a çarptı. Sürücü gözaltına alındı ve Zeki Bacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen Bacak, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

VALİLİK TARAFINDAN TAZİYE PAYLAŞIMI

Polis memuru Zeki Bacak’ın şehit olduğu haberi, Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Vali Birol Ekici adına yapılan paylaşımda, “20.04.2025 günü, Şırnak ilimiz Cizre-Nusaybin istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekiplerimiz, yol açma çalışmalarını sürdürdükleri esnada yapılan yol işaretlemelerini aşan bir aracın çarpması sonucu polis memuru Zeki Bacak ağır şekilde yaralanmıştır. Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.04.2025 tarihinde şehit olan kahraman polis memurumuz Zeki Bacak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim” sözlerine yer verildi.