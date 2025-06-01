Dünya

Tır Devrildi, 250 Milyon Arı Kaçtı!

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KAMYONUN DEVRİLMESİYLE BİRLİKTE BÜYÜK ARI KAÇIŞI OLDU

ABD’nin Washington eyaletinde, Kanada sınırına yakın bir noktada yaklaşık 32 ton kovan ve arı taşıyan bir kamyon, bilinmeyen bir sebeple devrildi. Bu kazanın ardından tahminen 250 milyon bal arısı doğaya yayıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, bölgeye yerel şerif yardımcıları ve arıcılık uzmanları yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen kamyondan dağılmadan kalan kutu kovanları toplayarak mümkün olduğunca çok sayıda arıyı kurtarmaya çalıştı. Kamyon şoförünün kazada herhangi bir yara almadığı bildirildi.

SALDIRGAN ARILAR ZOR ANLAR YAŞATTI

İlk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler, durumu kontrol altına almaya çalışırken, bal arıları bir süre sonra yoğun bir şekilde saldırmaya başladı. Şerif yardımcılarından bazıları, arı sokmalarından korunmak için devriye araçlarına sığınmak zorunda kaldı. Yetkililer, kazanın sebebinin alkol veya uyuşturucuyla ilgisi olmadığını belirtti. Şeriflik sözcüsünün açıklamasına göre, sürücünün keskin bir virajı alamadığı düşünüldü.

UZUN SÜRELİ KAPANMA UYARISI

Yetkililer, bölgedeki vatandaşları uzak durmaları konusunda uyardı. Arıların sakinleşip kovanlarına geri dönebilmesi için yolun birkaç gün boyunca kapalı kalabileceği açıklandı. Arıcılık uzmanları, mümkün olan en fazla sayıda arıyı kurtarmak için detaylı bir plan üzerinde çalışıyor. Plan dahilinde, kovanların toplanarak güvenli bir şekilde taşınması hedefleniyor.

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